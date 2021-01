Vaccino Moderna, reazione allergica sui pazienti sottoposti a trattamenti di medicina estetica. L'esperto: «Casi rari e irrilevanti»

di Salvatore Garzillo

A infiammare gli animi dei no vax e a preoccupare le fila dei dubbiosi è arrivata una notizia dagli Stati Uniti: tre pazienti che si erano sottoposte a trattamenti di medicina estetica a base di filler avrebbero avuto una reazione allergica al vaccino anti Covid-19 prodotto da Moderna. Una possibile bomba, visto il numero di persone che ogni anno scelgono la strada del ritocco.

Basti pensare che, secondo i dati della Sicpre (Società italiana di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica) nel 2020 in Italia sono stati oltre un milione e 200mila gli interventi di chirurgia estetica, in particolare se ne registrano 274mila per la tossina botulinica e 252mila per l’acido ialuronico. Con un trend in costante aumento dopo il lockdown.

A rassicurare sugli eventuali pericoli del vaccino è proprio il presidente della Sicpre, Francesco D’Andrea: «Essere portatori di trattamenti di questo tipo non può e non deve rappresentare una controindicazione alla somministrazione del vaccino. È bene precisare che le reazioni avverse sono state in due casi rappresentate da un gonfiore delle aree del volto trattate con i filler subito dopo la vaccinazione, in un altro caso da un angioedema al labbro a distanza di 2 giorni dalla vaccinazione. Tutti i casi si sono stati però risolti rapidamente e senza esiti negativi con una semplice terapia medica a base di cortisone e antistaminici. Non si sono invece registrati episodi di reazioni avverse riferite al vaccino attualmente in uso in Italia della casa Pfizer. In ogni caso - continua D’Andrea - le reazioni riportate dalla stampa sono in numero statisticamente irrilevante e molto rare e tra l'altro di lieve entità. Nessun caso dunque ha richiesto l’ospedalizzazione né ha avuto prognosi grave».

Nessun rischio dunque, neppure per l’edema. «Il fenomeno dell'edema è un problema comune a tutti i vaccini - spiega il presidente Sicpre - pertanto la situazione è sotto controllo. Il rischio di infettarsi di Covid è molto più importante di quello di manifestare un po’ di gonfiore in seguito al vaccino. È chiaro tuttavia che la situazione deve essere monitorata. Come medico e come uomo invito tutti ad avere fiducia nella scienza, al momento l’unica arma per combattere i “vari” Covid. Attualmente i vaccini sono un’arma di prevenzione importante e ritengo che in un prossimo futuro la cura con gli anticorpi monoclonali, già in via di sperimentazione, rappresenterà una delle forme più efficaci per sconfiggere senza alcun rischio il virus».

