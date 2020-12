Vaccino Moderna, l'Ema anticipa al 6 gennaio la valutazione per l'autorizzazione

L'Ema ha deciso di anticipare dal 12 al 6 gennaio prossimo la riunione che potrebbe dare l'ok all'autorizzazione del vaccino anti-Covid di Moderna. «Il Comitato, si legge in una nota relativa all'anticipazione della riunione dal 12 a 6 gennaio - tenuto debito conto dei progressi compiuti, ha fissato per il 6 gennaio 2021 una riunione straordinaria per concludere, se possibile, la propria valutazione». «La riunione prevista per il 12 gennaio 2021 sarà mantenuta se necessario», prosegue la nota.

Leggi anche > Il vaccino Moderna blocca anche il contagio. L'analisi della Fda: «Già dalla prima dose»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Dicembre 2020, 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA