Vaccino Covid obbligatorio, Magrini (Aifa): «Solo in casi estremi, serve cautela»

Vaccino anti-Covid obbligatorio o no? Per il direttore dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa, Nicola Magrini, la questione è delicata. l'obbligatorietà, spiega, va riservata solo ai casi «estremi, come al personale sanitario e al personale delle Rsa, ma è un meccanismo che deve essere usato con molta cautela perché occorre stimolare invece la responsabilità e la fiducia individuale fornendo informazioni adeguate».

«Negli ultimi 20 anni - ha rilevato Magrini in occasione dell'incontro 'Un vaccino per tutti' promosso dalla rivista Internazionale a Ferrara - abbiamo ragionato di responsabilità individuale, la certezza che i vaccini siano adeguatamente studiati è la strada migliore. Questa epidemia è servita a rafforzare valori comuni come la solidarietà, non credo che ci abbia diviso e non trovo per nulla adeguata la metafora della guerra».

Questa epidemia, ha concluso, «ha mostrato gli aspetti più alti delle persone, della ricerca e della politica che di nuovo ha preso interesse per il multilateralismo e non solo: ha rafforzato i sistemi sanitari pubblici e ha di nuovo convinto l'opinione pubblica che serva più pubblico e più investimenti pubblici».

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Novembre 2020, 14:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA