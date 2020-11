La distribuzione del vaccino potrebbe essere rallentata per via del ghiaccio secco. Cosa sta succedendo

Una notizia che farà calare notevolmente l'euforia per l'annuncio dell'efficacia del vaccino contro il coronavirus, sviluppato da Pfizer e BioNTech. La distribuzione a livello mondiale, infatti, potrebbe andare decisamente a rilento nei prossimi mesi.

Leggi anche > Covid, annuncio della Pfizer: «Il nostro vaccino è efficace al 90%». Biden: la battaglia resta lunga

Il motivo è semplice anche se non facilmente intuibile: la diffusione del vaccino nel mondo, infatti, dipenderà dalle scorte di ghiaccio secco, un elemento imprescindibile per la conservazione ed il trasporto delle dosi che verranno prodotte. Il vaccino di Pfizer infatti, dovrà essere conservato ad una temperatura non superiore ai -75°C (un caso assolutamente unico nell'ambito dei vaccini) e per trasportarlo servirà appunto il ghiaccio secco. L'alternativa è quella di utilizzare dei freezer ad altissima tecnologia, ma non è una soluzione logisticamente possibile a tutte le latitudini.

Il problema principale è che il ghiaccio secco è disponibile in quantità diverse a seconda dei paesi e ne serviranno grandi scorte per favorire il trasporto e la distribuzione del vaccino. Oltre alla fine della sperimentazione sull'efficacia e sulla sicurezza del vaccino, quindi, i paesi di tutto il mondo dovranno stabilire accordi certi sulla distribuzione, con l'utilizzo di protocolli atti a concordare una sorta di 'catena del freddo'.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Novembre 2020, 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA