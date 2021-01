Quattro milioni di vaccini in più a febbraio. Li ha annunciati il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, durante il vertice con le Regioni per l'adeguamento del piano vaccinale dopo i ritardi nelle consegne di Pfizer (che dovrebbero essere rientrati) e Moderna. Alla riunione prendono parte anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri. Dopo l'ok ieri dell'Ema, oggi l' Aifa esaminerà il dossier del vaccino anti-Convid di AstraZeneca.

«A febbraio arrivano ulteriori 4 milioni di vaccini che si sommano ai due già arrivati. Devono essere garantiti e soprattutto noi dobbiamo somministrarli in tempi rapidissimi», ha detto Boccia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Gennaio 2021, 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA