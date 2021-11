Vaccini ai bambini, Palù: «L'Ema deciderà il 29 novembre»

«L'Ema prenderà una decisione il 29 novembre sulla vaccinazione ai bambini. Noi seguiremo quanto deciderà l'Ema». Queste le parole di Giorgio Palù, presidente dell'Aifa, dopo essere intervenuto con il governatore del Veneto per fare il punto sulla situazione del Covid nella regione.

Insieme a Luca Zaia, il presidente dell'Agenzia del Farmaco italiana, ha sottolineato che non si deve parlare «di terza dose come di uno spauracchio, è un normale passaggio del percorso vaccinale e vale per tutti i virus. Le prime due dosi sono 'prime', la terza è detta 'booster', ed è determinante anche nei confronti delle mutazioni».

