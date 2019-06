Uova, è allarme: maggiori rischi di infarto o ictus se ne mangi più di una al giorno

La professoressa Katherine Tucker, dell', ha dichiarato: "Anche per le persone in diete sane, l'". Ha aggiunto che sebbene le uova contengano sostanze nutritive benefiche "consiglio alle persone di evitare di mangiare omelette di tre uova ogni giorno"."Laè tutta una questione di moderazione ed equilibrio, questo è uno studio forte perché la modellizzazione si adatta a fattori quali la qualità della dieta". Le uova, specialmente il, come riporta anche il, sono una fonte importante di colesterolo nella dieta - un grosso uovo di 50 g contiene circa 186 mg di colesterolo.