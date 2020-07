Un robot per le protesi del ginocchio. L’Ospedale San Carlo di Nancy introduce il sistema NAVIO

Un nuovo robot entra in sala operatoria all’Ospedale San Carlo di Nancy e questa volta per la chirurgia protesica del ginocchio. L’Ospedale, accreditato con il SSN, già dotato di robot da Vinci per l'Urologia, è il primo ad introdurre l’avanguardia del sistema NAVIO nella capitale e l’unico a dotarsene nel centro-sud, diventando centro di riferimento per la chirurgia robotica. «Entro fine anno eseguiremo circa 150 impianti e dal 2021 il 30% degli interventi di protesica al ginocchio si gioveranno della tecnologia robotica», commenta il dott. Mario Tartarone, Direttore del dipartimento di Ortopedia e Traumatologia all’Ospedale San Carlo di Nancy.NAVIO ha una estrema precisione chirurgica, che supporta l’expertise del chirurgo ortopedico e permette un’accurata pianificazione dell’intervento per personalizzarlo sull’anatomia e sulla cinematica del ginocchio del paziente. Con l’ausilio di multipli sensori si ricostruisce un’immagine 3D delle superfici articolari e dell’anatomia del ginocchio, in sala operatoria il “braccio robotico” computer-assistito guida l’esecuzione del chirurgo sul modello 3D per il posizionamento della protesi. «Siamo un centro di formazione per la chirurgia robotica per il centro-sud Italia, abbiamo un accordo formativo quinquennale con la scuola di specializzazione dell’Università Cattolica e siamo aperti a ulteriori collaborazioni con altre importanti università italiane». (A.Cap.)