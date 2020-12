Umberto I, l'Istituto di Ematologia ha una nuova Tac. Un "regalo" da 220mila euro di ROMAIL: «Più esami e maggiore qualità»

Una nuova TAC dal costo di 220mila euro è stata donata dall’associazione ROMAIL all’Istituto di Ematologia dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma.

Il precedente macchinario in funzione era in servizio da oltre 19 anni e cominciava a sentire il peso dell’utilizzo e dell’età ed è stato sostituito, in tempi impegnati e difficili a causa del Covid, da un Tomografo Computerizzato di ultima generazione che può funzionare su un orario più lungo di quello attuale, passando dalle 6 ore alle 12 ore di utilizzo giornaliere, e che consentirà maggiore efficienza e massima protezione. Un segnale di forte speranza dato che nel 2019 sono stati effettuati 3635 esami con la vecchia TAC, a fronte di una richiesta di ulteriori 1500 che sono invece stati eseguiti dalla Centrale del Policlinico Umberto I, che dista quasi due chilometri.

La Tac, una Tomografia Computerizzata, un modello Optima CT 520 della General Electric, donata da ROMAIL all’Ematologia dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, è stata presentata in una conferenza stampa con la partecipazione, tra gli altri, del Prof. Maurizio Martelli, Direttore UOC Ematologia, dell’Azienda Policlinico Umberto I e della Presidente della ROMAIL, Maria Luisa Viganò, con uno speciale saluto della Rettrice dell’Università La Sapienza di Roma, Prof.ssa Antonella Polimeni.

Una grande conquista per la struttura ospedaliera e una vittoria fondamentale per migliaia di pazienti assistiti annualmente, oltre 150 al giorno in ambulatorio e in day hospital, anche grazie al supporto di ROMAIL 'associazione romana che opera per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sui tumori del sangue e per il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei pazienti e delle loro famiglie), che lottano quotidianamente contro la malattia e per coloro che combattono al loro fianco.

Durante la presentazione, la Presidente ROMAIL, Maria Luisa Viganò ha colto l’occasione per condividere un ricordo del Prof. Franco Mandelli e dei 35 anni di impegno di ROMAIL a favore dei pazienti ematologici in cura a Roma e provincia: “In questi mesi - ha pseigato - non ci siamo mai fermati, mantenendo attivo il supporto alle Cure Domiciliari, l’accoglienza in Casa AIL “Residenza Vanessa”, l’assistenza psicologica, il sostegno all’ospedale. Ed abbiamo effettuato una raccolta fondi straordinaria per donare la nuova TAC. 220 mila euro in pochi mesi grazie ad una cordata solidale di realtà come la Banca d’Italia, Unicredit, Bracco Imaging Italia, grandi e generosi donatori, centinaia di sostenitori ed una catena virtuosa di compleanni Facebook dedicati al progetto.”

