Tumori alla gola, sesso orale sotto accusa: «Può incidere più di fumo e alcol»

Non ci sono solamente le malattie veneree o l'Aids tra i rischi del. Negli ultimi tempi diventano infatti sempre più frequentiprovocati da, ovvero dal, lo stesso che nelle donne genera il cancro alla cervice uterina, e che si può contrarre attraverso il. L'allarme arriva da alcuni medici friulani, che hanno evidenziato unnell'area del Nordest.La percentuale di(tonsille, palato molle, base della lingua, ugola) provocati dal sesso orale, in questa zona d'Italia, è particolarmente alta: ilpresi in carico dagli specialisti dell'ospedale di Pordenone e del Cro di Aviano. Il resto dei tumori, invece, sono provocati dall'abuso di, che fino a qualche anno fa erano le principali cause.ha contratto nel corso della vita un'infezione da Papilloma virus, ma nella grande maggioranza dei casi ha avuto una guarigione spontanea. Solo una percentuale minore, infatti, sviluppa lesioni che si localizzano prevalentemente nella cervice uterina, ma possono interessare tutta l'area genitale e perineale. In realtàsugli oltre 200 sottotipi conosciuti, sono ad alto rischio e causa di sviluppo dimaligni. La trasmissione del virus avviene pere la possibilità di contrarre l'infezione aumenta proporzionalmente al numero di partner. E le donne, a causa della reciprocità dei rapporti sessuali, ne restano a loro volta coinvolte, sebbene in maniera inferiore, tant'è che la proporzione maschi/femmine è di 4/1».I sintomi deidovuti alsono i seguenti: mal di gola persistente, spesso irradiato all'orecchio, difficoltà nella deglutizione e nella masticazione, lesioni a carico della tonsilla o della base della lingua. Nel caso raccontato da Il Gazzettino, il tumore da Hpv è in aumento soprattutto tra persone giovani e che conducono uno stile di vita sano, senza bere o fumare. I medici, però, assicurano: «Rispetto a quello provocato da fumo o alcol, è curabile più facilmente e garantisce aspettative di vita migliori, a patto che la diagnosi sia tempestiva. Chi ha questi sintomi deve rivolgersi immediatamente al medico curante a o un otorinolaringoiatra».In tutta Italia, come già sottolineato dal Gazzettino, la percentuale maggiore di tumori dovuti ad infezione da Hpv si concentra soprattutto tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. La prevalenza, infatti, varia a seconda dell'area geografica e tocca il 60% negli Stati Uniti, il 31,1% in Europa e 17,5% in Asia.