Test sierologi al via in Italia: da maggio 4 milioni di analisi

L’azienda farmaceutica statunitense Abbott ha vinto il bando indetto dal governo per la fornitura dei test sierologici in Italia ed entro fine maggio conta di distribuirne 4 milioni in tutto il Paese. Ad annunciarlo è lo stesso direttore generale e amministratore delegato Luigi Ambrosini che afferma come il nuovo test abbia «dimostrato specificità e sensibilità superiori al 99 per cento 14 giorni o più dopo l’insorgenza dei sintomi». Sarà quindi possibile analizzare fino a 200 test ogni ora in un migliaio di lavoratori in tutta Italia.«Abbott - ha dichiarato Ambrosini - ha concentrato tutti i suoi sforzi per rendere disponibili i test Covid-19 il più rapidamente possibile e far fronte a questa pandemia e siamo orgogliosi di aver potuto rendere fruibile immediatamente in Italia anche il nuovo test anticorpale». Se i test molecolari rilevano se qualcuno ha il virus, i test anticorpali determinano se una persona è stata infettata. Il professor Franco Locatelli del Consiglio superiore di sanità ha tuttavia precisato che il test sierologico «non darà una patente di immunità».