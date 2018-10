Test di gravidanza ritirati dal mercato: davano il risultato sbagliato. Ecco quali sono

Clear & Simple faulty digital pregnancy tests recalled - BBC News https://t.co/4KxjApWkxq — Josephine Palmer (@J_L_Palmer) 4 ottobre 2018

Sono più di 58mila idella "Clear & Simple"dal mercato dall'azienda perché. I test infatti davano sempre risultato, finendo per illudere diverse donne che ne avevano fatto uso. La "Medicines and Healthcare products Regulatory Agency" (MRHA), ovvero l'agenzia inglese che si occupa del controllo di medicinali e dispositivi medici, ha organizzato il ritiro dei prodotti dal mercato.L'agenzia ha invitato le persone che hanno acquistato il test a controllare il numero di lotto sulla scatola del prodotto. Se corrisponde al lotto dei test difettosi, i clienti sono tenuti a restituire il prodotto nella farmacia dove è stato acquistato. Dalla fabbrica cinese che ha prodoto i test incriminati, tuttavia, fanno sapere che il numero di dispositivi difettosi è molto basso, ma per ragioni di sicurezza il MRHA ha deciso di ritirare tutto il lotto.