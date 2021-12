Terza dose dopo 4 mesi, l'ipotesi inizio della vaccinazione a partire dal 10 gennaio

La terza dose booster per il vaccino anti Covid potrà essere fatta già dopo 4 mesi. A stabilirlo è stata la circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministeo della Salute, Gianni Rezza. La data di avvio potrebbe essere il 10 gennaio.

"Alla luce delle attuali evidenze sull'impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante B.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di Covid-19, sostenute dalla citata variante", si legge nell'aggiornamento delle indicazioni di somministrazione, per "estendere gradualmente l'offerta del richiamo vaccinale e nel rispetto del principio di massima precauzione, si rappresenta che la somministrazione della dose di richiamo (booster) a favore dei soggetti per i quali la stessa è raccomandata, con i vaccini e relativi dosaggi autorizzati, sarà possibile dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario o dall'ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un'infezione da Sars-CoV-2, in base alle relative indicazioni)".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Dicembre 2021, 18:41

