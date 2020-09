«Tamponi anti Covid rapidi in 3 minuti»: l'annuncio in pompa magna. Ma era tutto un bluff

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 10:57

. Ma era un bluff. Accade in Brianza, dove un’azienda in collaborazione con una società di biotecnologia e un professore di genetica avevano annunciato di poter produrre 20 milioni di tamponi salivari per: una svolta clamorosa, specie di questi tempi in cui i controlli a scuola, in aeroporto o anche allo stadio (dove dallo scorso weekend sono tornati mille spettatori) sono fondamentali.L’azienda è la, di Stefania Magni, il professore si chiama Pasquale Vito e insegna all’Università del Sannio, la società si chiama: ne parla oggi il Corriere della Sera, che spiega come l’annuncio da parte dell’azienda fosse in realtà una vera e propria fiction. La Allum, piccola azienda con 120mila euro di fatturato e 121mila di perdita, produce lampade: i test passati al Ministero (di cui la titolare parlava, esaltando il successo del progetto) in realtà sono stati smentiti dalle stesse autorità.La responsabilità del progetto, scrive il Corriere, è invece della Genus Biotech, di Benevento, una startup che riceve anche contributi pubblici. Il professor Vito è proprietario del 61% delle azioni, il restante 39% è di Piero Porcaro, imprenditore di Ceppaloni e.La paternità del presunto tampone salivare è proprio di Vito, che smentisce l’approvazione al Ministero e anche la produzione di 20 milioni di tamponi con tanto di annuncio in pompa magna.I test sul tampone rapido, spiega al Corriere, erano. «Con quei numeri non si va da nessuna parte - ha ammesso - non sono sufficienti per stabilire l’efficacia». Quanto alla Magni, «non ho nessun rapporto scritto con lei, solo conversazioni telefoniche o su Skype». Quest’ultima poi fa dietromarcia: «Non ho mai detto che c’era l’ok del ministero. Ho solo chiesto di avere visibilità, è. La Allum non farà mai la produzione di questi tamponi, non c’entra nulla in tutto questo».