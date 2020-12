Burioni: «Tampone prima delle feste? Vi dice se siete infettivi, ma il giorno dopo potreste essere contagiosi»

«Sottoporsi a un tampone vi dice solo che in quel momento non siete infettivi, ma potreste essere contagiosi il giorno dopo. Non allentate le precauzioni e state attenti». Lo scrive su Twitter Roberto Burioni, il virologo e docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, postando la foto della pubblicità di un sito che recita: «Sottoporsi a un tampone molecolare prima delle feste ti aiuta a renderle più sicure e tutela i tuoi familiari».

Non è vero. Sottoporsi a un tampone vi dice solo che in quel momento non siete infettivi, ma potreste essere contagiosi il giorno dopo. Non allentate le precauzioni e state attenti. pic.twitter.com/q1O8qkRdBv — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) December 11, 2020

Burioni commenta anche l'attuale situazione sul vaccino: «Il comitato esterno della Fda ha approvato il vaccino anti-Covid-19 di Pfizer/BionTech. Speriamo in una decisione velocissima dell'Ema». E aggiunge: «Pubblicati sul “New England Journal of Medicine” i dati di efficacia del vaccino Pfizer. È un trionfo, dice l'editoriale. Ora vaccinazione, e subito. Vi avevo detto di tenere la bottiglia al fresco, e ho avuto ragione».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 12:16

