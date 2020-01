Lo stress da lavoro e turni lunghi aumentano del 20% le patologie cardiache: ecco cosa si rischia

Oroscopo del weekend, ecco tutti i segni e le previsioni

Dimostrata per la prima volta l'associazione tra burnout , la sindrome dello stress da lavoro , e patologie cardiache, in particolare un. L'argomento è al centro dello studio americano, pubblicato dall' European Society of Cardiology (Esc) , condotto su 11 mila soggetti a rischio per 25 anni. I ricercatori hanno individuato frequenti disturbi del ritmo cardiaco potenzialmente mortali, come aritmie, ictus e infarto come conseguenze dello stress sul lavoro prolungato e continuativo. Lo stress quindi può avere serie conseguenze non solo di natura psichica ma anche fisica.sono tra i fattori principali del burnout, che in alcuni casi ha condotto ad alcolismo, depressione e anche al suicidio. La sindrome colpisce più spesso le persone che lavorano nelle professioni di aiuto, come i medici e gli operatori sanitari (ma anche insegnanti, avvocati o poliziotti).