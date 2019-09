Il dramma di Jessica, sposa incinta al sesto mese: uccisa da un ictus mentre va all'altare

Mercoledì 18 Settembre 2019, 11:34

La bimba che aveva in grembo è stata fatta nascere con un cesareo d'emergenza. Il futuro sposo, disperato, è rimasto un papà single.Lo riporta il. La vicenda si è svolta a San Paolo, in Brasile L'infermiera Jessica Guedes, 30 anni, erae apparentemente in salute quando iniziò a sentirsi male in limousine, mentre andava in chiesa. Inizialmente la sua famiglia ha pensato si trattasse di un attacco di panico. La ragazza infatti lamentava vertigini e dolori al collo. In realtà, Jessica soffriva di preeclampsia o gestosi, una sindrome caratterizzata dalla presenza, singola o in associazione, di sintomi come l'edema, proteinuria o ipertensione in una donna gravida.Il fidanzato, il pompiere tenente Flavio Gonçalvez, 31 anni, che la stava aspettando all'altare, è rimasto sorpreso per il ritardo. Ma poi una parente si è precipitata per chiedere aiuto. In un'intervista alla rivista brasiliana Crescer Magazine, lo sposo ha detto: «'Baby, sono qui'. Ha risposto che tutto andava bene, ma che aveva un forte dolore alla parte posteriore del collo. In quel momento, sono diventato un soccorritore, come lo sono stato per sette anni con i Vigili del Fuoco. "L'ho portata fuori dalla limousine, ho iniziato il primo soccorso e ho chiesto aiuto ai miei amici pompieri che erano lì come ospiti».Jessica è stata portata in un ospedale statale di maternità nel centro di San Paolo. Tuttavia, a causa della complessità del caso, è stata trasferita all'ospedale privato di maternità Pro Matre Paulista.Data la gravità del caso, il team medico ha eseguito un taglio cesareo di emergenza per salvare la vita della bambina di 29 settimane e la giovane mamma, che era stata dichiarata morta cerebrale, è deceduta dopo l'operazione.Sophia è nata con un peso di 2,05 libbre e 13,5 pollici (930 grammi e 34 centimetri) ed è nel reparto di terapia intensiva neonatale. È probabile che rimanga in ospedale per almeno due mesi. Un parente della vittima, ha dichiarato: «essica era in cura prenatale, non aveva la pressione alta durante la gravidanza ed era in buona salute, facendo attività fisica e mangiando bene».