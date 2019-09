Malato di Sla rifiutato dal ristorante: credevano fosse ubriaco. La furia della moglie: «Disgustoso»

Mercoledì 18 Settembre 2019, 12:44

. Il motivo?. Per loro, 26 anni, si era recato presso un locale di Filadelfia insieme ai suoi amici per bere qualcosa. Una volta arrivato all'ingresso i camerier gli hanno negato l'accesso. Le conseguenze della malattia nel suo modo di comunicare, nei suoi movimenti, sono stati confusi con una sbronza qualsiasi e il giovane è stato respinto. A nulla sono serviti i tentativi degli amici di spiegare la condizione di Den ai dipendenti del locale. La moglie, appresa la notizia, si è recata furiosa nel ristorante al cospetto del manager di sala. In un video ha mostrato la discussione.La coppia si è sposata a maggio di quest'anno. Poco dopo, ad agosto, a Dan è stata diagnosticata la Sla. «Mi ha fatto sentire molto impotente come se non meritassi di divertirmi», ha dichiarato il marito a KYW-TV.«Chiunque stia pensando di andare a Las Margaritas, per favore, non fatelo! - ha scritto su Facebook Bryanna Hare condividendo il filmato - Stasera Dan è uscito a mangiare con due dei suoi amici lì ed è stato discriminato perché è handicappato! Dato che ora la sua voce è diversa a causa della Sla, gli è stato negato di entrare non da uno ma da due camerieri a causa delle sue».«Anche i suoi due amici che erano con lui hanno cercato di spiegare la sua diagnosi ai cameriere - ha aggiunto - ma nessuno sembrava preoccuparsene o addirittura prenderli in considerazione. Hanno quindi incolpato la sua carta d'identità e hanno detto che non era valida, ma non è vero. Parlando con il manager di sala, Felipe, lui si è dichiarato completamente ignaro del fatto, i suoi lavoratori sono tutti maleducati e. Ho dovuto prendere l'intero bollettino medico di Dan per provare la sua diagnosi.. Per favore - conclude - condividete tutti!». Il video ha superato quita 80mila visualizzazioni e in migliaia lo hanno condiviso e commentato, inorriditi per l'umiliazione subita dal giovane.La proprietaria del ristorante, la signora Vittoria Perez, ha dichiarato che i suoi dipendenti hanno reagito in modo eccessivo alla situazione e che stavano agendo con cautela per proteggere il ristorante se si fosse scoperto che Dan Hare era ubriaco. «Erano molto aggressivi - ha detto Perez alla KYW-TV - se succede qualcosa, siamo responsabili. Ci scusiamo se lo abbiamo ferito in qualche modo nei sentimenti, perché se fosse vero di questa malattia, mi sento male».