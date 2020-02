Erica e la sindrome da odore di pesce, l'appello al ministro: «Necessaria ricerca sulla mia malattia»

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Febbraio 2020, 10:03

, la donna affetta da(TMAU), la malattia rara nota come, ha lanciato un appello alle isitituzioni durante l'ultima puntata di. Dopo l'intervista rilasciata a Leggo in cui ha raccontato le difficoltà quotidiane nel convivere dalla nascita con un disagio talmente forte da averla portata a fare pensieri estremi, la 35enne si è fatta nuovamente portavoce delle richieste di chi come lei è affetto da TMAU.In Italia sono solo 15 i casi diagnosticati, altri 40 i sospetti.è l'unica che ci mette la faccia e su Rai1, durante un faccia a faccia con Marco Liorni, lancia un: «Vorrei che fosse avviata una ricerca per questa malattia, anche se siamo pochi. E che venga riconosciuta come invalidante, perché comporta enormi disagi fisici».Attualmente non esiste una cura per la sindrome da odore di pesce, né la malattia è riconosciuta come invalidante. L'unico modo per alleviarne i disagi è sottoporsi - come fa Erica - a una dieta molto restrittiva in cui quasi tutte le fonti proteiche sono bandite, ma che costringe a rinunciare anche a molta frutta e verdura, con grossi scompensi a livello nutrizionale.