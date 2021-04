Oggi il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di ‘Domenica In’, ha parlato della campagna vaccinale in merito all’arrivo in Italia di 8 milioni di dosi di vaccino anti Covid entro questo mese.

Pasqua e Pasquetta in zona rossa: gite vietate, sì ai parenti. Ecco cosa si può fare

«Il numero delle vaccinazioni sale e continuerà a crescere. I vaccini arrivano ed entro aprile ne arriveranno sicuramente 8 milioni. Stiamo mettendo in sicurezza gli anziani, ad oggi sono 2,8 milioni gli anziani che hanno ricevuto una dose di vaccino» ha affermato il sottosegretario alla Salute.

Sileri si è espresso così sul piano vaccinale: «Questa è la seconda Pasqua che passiamo col Coronavirus ma quest’anno è diverso, non abbiamo un lockdown nazionale, oggi abbiamo una prospettiva, la vaccinazione ci consentirà di uscire da questa tragedia. Le differenze nelle vaccinazioni, fra le diverse regioni, così come sulla fascia 70-79 anni, saranno colmate in 2-3 settimane».

Ha poi aggiunto: «Una parte del problema è dipeso dall’utilizzo dei vaccini e anche il meccanismo della prenotazione non è stato omogeneo nel Paese. Gli errori si fanno ma la forza è saper correggerli quanto prima».

Il sottosegretario alla Salute ha avuto modo di parlare anche del blocco dell somministrazione del vaccino Astrazeneca in Olanda: «Non fermeremo Astrazeneca. Bisogna andare avanti con la vaccinazione» dicendo che «l'Ema credo dovrà pronunciarsi nuovamente per introdurre un limite di età, non per bloccare o sospendere la somministrazione. Individuata la fascia d'età di cui parlavamo prima, con un rischio maggiore di trombosi, si mette un limite per la somministrazione o un'avvertenza che preveda un monitoraggio di chi viene vaccinato».

Sileri sottolinea che siamo al picco della terza ondata e che dovremmo attendere la fine del mese per vedere i primi effetti delle vaccinazioni. «I reparti degli ospedali torneranno ad avere ossigeno. In alcune aree del Paese i numeri già iniziano a scendere, a fine aprile arriveremo a 500 mila dosi al giorno, sarà la curva decisiva». Nel frattempo la macchina delle vaccinazioni non si è fermata nemmeno con le festività pasquali.

Il Papa: «Troppi poveri: basta ritardi nella consegna dei vaccini, vanno condivisi»

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Aprile 2021, 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA