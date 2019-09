Sigarette elettroniche, crescono i casi di malori nei fumatori: ecco cosa sta accadendo

Mercoledì 4 Settembre 2019, 15:59

Vomito e difficoltà respiratorie. Sono questiche alcuni consumatori dellahanno notato nel consumo del prodotto, tra loro, una persona, ha anche perso la vita per alcune complicazioni. Cosa sta accadendo? Le sigarette elettroniche sonoma sono diventate di uso comune.Dopo anni di uso di sigarette elettroniche si iniziano ad avere problemi di salute associati all'abitudine del consumo di questo prodotto e scattano le prime allerte. Solo negli Stati Uniti più di 215 persone si sono presentate in ospedale lamentando difficoltà respiratorie dopo averle usato regolarmente. I sintomi più comuni sono spossatezza, vomito, febbre. In alcuni casi i pazienti sono stati portati in terapia intensiva, il più grave è stato quello di un uomo che è morto per complicazioni polmonari dopo un uso intensivo della sigaretta elettronica.La causa dei problemi di salute può essere collegata ai liquidi utilizzati nei vaporizzatori. L'inalazione di alcune delle gocce d'olio che non sono riscaldate in vapore può causare problemi respiratori e infiammazione polmonare. Questo è quello che spiega Thomas Eissenberg, ricercatore che studia questo tipo di fumo alla Virginia Commonwealth University, come riporta anche il Mirror. Le sigarette elettroniche, infatti, non sono meno pericolose di quelle "normali" e possono causare la morte.