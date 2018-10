Il chirurgo: «Oramai contano solo i followers ma abusare del bisturi è sbagliato»

Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«È cambiata la richiesta al chirurgo e soprattutto la loro età. Molti sono sotto i 30 anni, ma sono aumentati anche adolescenti».«Sì, una volta il termine di paragone dei ragazzi era il gruppo di amici, la comitiva sotto casa. Ora invece devono mostrarsi al mondo, attraverso i social. Vogliono rientrare quindi in quei canoni di bellezza, anche modificati con i filtri. Di base quindi resta la non accettazione di sé. Il più apprezzato è quello che ha più followers, generalmente è quello che si mostra in perfetta forma fisica e ostenta ricchezza».«E' ovvio che un intervento di chirurgia plastica non è un filtro da smartphone. Ci sono tante variabili da tenere presente. Per questo, infatti, io utilizzo pochissime simulazioni al computer. Per evitare aspettative impossibili da realizzare».«Solo in presenza di malformazioni, che spesso riguardano il seno, il naso o le orecchie. Mai per soddisfare capricci».(L.Loi.)