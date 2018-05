Sclerosi multipla, approvato farmaco per bambini: efficace all'86%

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'agenzia Usa per il controllo sui medicinali ha dato disco verde al prodotto a base di fingolimod per ragazzini dai 10 anni in su, che soffrono diLa Food and drug administration ha dato quindi per la prima volta la sua approvazione ad unper il trattamento dellained adolescenti.Già approvato nel 2010 per malati adulti sofferenti della malattia con episodi ricorrenti, il medicinale è stato sperimentato su un gruppo di teen-ager. Dopo due anni dall'avvio dei test, l'86% dei volontari giovanissimi sottoposti a 'fingolimod' non aveva più sintomi della patologia, contro il 46% dei ragazzi sottoposti ai trattamenti standard a base di interferone beta-1a. Billy Dunn, direttore dei prodotti neurologici della Fda, ha osservato che «questa approvazione rappresenta un importante e necessario avanzamento nella cura della sclerosi multipla pediatrica. Un disturbo che può avere un impatto forte sulla vita di una ragazzo».