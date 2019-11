Farmaci, ritirato sciroppo mucolitico in tutta Italia: ecco il lotto incriminato

Ritiro immediato, su tutto il territorio nazionale, di un ulteriore lotto dello sciroppo mucolitico '', prodotto da Menarini. Lo ha deciso la stessa azienda farmaceutica , che ha dettagliato in una nota diffusa da Codifi (Consorzio Stabile per la Distribuzione) - riporta 'Lo sportello dei diritti' - tutte le informazioni relative al richiamo.Si tratta delle confezioni del lotto n. 81001 con scadenza 2-2021 da 200 ml di 'Mucoaricodil' con autorizzazione Aic 033561046. È a base del principio attivo Ambroxolo cloridrato, appartenente alla categoria mucolitici ed è appunto commercializzato in Italia da Menarini Industrie farmaceutiche riunite Srl. Si tratta di un prodotto molto utilizzato, soprattutto in questo periodo, per combattere le affezioni del sistema respiratorio.