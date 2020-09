Sara Cardin e in collegamento Igor Cassina per la presentazione del libro “Il potere antistress del respiro”

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 21:59

In tanti lo scorso sabato alla conferenza presso il Golf Club ca' della Nave (Piazza Vittoria, 14) a Martellago (Venezia), per il libro scritto dal campione mondiale di apnea Mike Maric e organizzata dall'imprenditrice e beauty guru Antonella Di Gianni.Successo di pubblico e una sorpresa inaspettata sabato pomeriggio durante la presentazione del libro “Il potere antistress del respiro” scritto dal campione mondiale di apnea Mike Maric. Al tavolo dei relatori l'organizzatrice dell'evento l'imprenditrice e beauty guru Antonella Di Gianni che ha come motto «Vivi la vita che meriti» e Sara Cardin, Campionessa Mondiale Karate.Sara Cardin non solo ha raccontato la sua esperienza da sportiva ma ha sottolineato quanto la respirazione con Mike Maric l'abbia aiutata: «Grazie a un coach come Mike ho capito che respirare bene è fondamentale per raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissata e puoi migliorare le tue prestazioni agonistiche».In cursione a sorpresa di Igor Cassina, tra i più forti ginnasti di sempre, oro Olimpico Ginnastica Artistica, che si è connesso con la platea via zoom. Una sorpresa gradita dal pubblico presente in sala e organizzata ad hoc da Antonella Di Gianni e Mike Maric con cui collabora su diversi progetti.