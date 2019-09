Russia, esplosione nel centro virus segreto. È allarme per la dispersione di Vaiolo, Ebola e Antrace

Un uomo è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale con ustioni di terzo grado. Il centro Vector, istituito nel 1974, era in epoca sovietica un istituto 'off-limits' e guidava lo sviluppo di vaccini nonché la ricerca per la protezione contro le armi batteriologiche e biologiche.

Martedì 17 Settembre 2019, 16:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unsta destando molt. L'esplosione è deflagrata durante i lavori di ristrutturazionesanitaria al quinto piano del ‘Centro di ricerca statale di virologia e biotecnologia’, noto come Vector, a Koltsovo, nella regione di Novosibirsk in Siberia.Ad allarmare gli scienziati, la presenza nello stabile di campioni di virus letali come Antrace, Ebola e Vaiolo. che vengono utilizzati a scopo di ricerca.A causare l'esplosione sarebbe stata una fuga di gas, ma tutt'ora c'è un indagine aperta.Le autorità hanno tenuto a precisare che nella stanza dove è divampato l'incendio non erano presenti sostanze a rischio biologico e che non è stato causato alcun danno strutturale. Ma resta comunque alta l'allerta e la paura. Il centro Vector e l'unico al mondo, insieme all'US Center for Disease Control di Atlanta, a contenere questo tipo di virus. Proprio in Russia nel 2004 un ricercatore morì per essersi punto con una siringa contaminata da virus Ebola.