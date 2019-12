Running Lab, prevenire gli infortuni con la valutazione biomeccanica posturale

Un laboratorio dedicato alla valutazione biomeccanica posturale per tutti i runners, triatleti, e in generale per tutti gli appassionati della corsa. A Milano

Running Lab

Dottor Lorenzo Boldrini,

è un centro di alta consulenza per top atleti e un punto di riferimento per coloro che vogliono rimediare a un infortunio ma anche per chi vuole prevenirli. Giocatori professionisti di Milan e Inter, gli sciatori della nazionale italiana di sci, quelli della nazionale di rugby: da qui sono passati in tantissimi.Oltre a mettere a disposizione l’esperienza dei suoi tecnici ortopedici, Ortholabsport ha deciso di investire in un servizio super innovativo, il: una clinica specializzata e accreditata da, il più diffuso e autorevole network esistente di cliniche specializzate per il running a livello internazionale. Il servizio all’interno di Ortholabsport è a cura delSpecialista in Medicina dello Sport ed esperto in Riabilitazione ortopedico-sportiva.Attraverso un accurato esame dello sportivo che si presenta in studio e con l'utilizzo di strumenti ad alta tecnologia, vengono valutate la tecnica di corsa e l'appoggio del piede. Alla fine viene rilasciata una valutazione accurata che consente all'atleta di affinare la preparazione e migliorare gli aspetti carenti.Secondo le statistiche, circa il 50% di chi corre regolarmente sviluppa ogni anno qualche tipo di problematica o disturbo. Attraverso questo test di valutazione (con analisi di allineamento, flessibilità e forza muscolare degli arti inferiori e del bacino) e tramite analisi bio-meccanica e baropodometrica del passo e della corsa, realizzato con sofisticati strumenti di Gait analysis computerizzata, il runner potrà:• Conoscere e correggere le cause dei propri disturbi;• Prevenire gli infortuni;• Migliorare la performances e correggere la tecnica della corsa;• Conoscere la tipologia di calzature più indicate da indossare e valutare la necessità di un plantare personalizzato e specifico per la corsa