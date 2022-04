Roma, l'IDI inaugura un nuovo reparto di medicina generale: «All'insegna di innovazione e concretezza»

Dopo il recente avvio dello Skin Cancer Center, centro di eccellenza per la chirurgia dermatologica e oncologica nazionale, arriva il taglio del nastro all’IDI di Roma, per il nuovo reparto di medicina generale. L’inaugurazione di questa mattina a cui ha partecipato il professor Carlo Della Rocca, preside della Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università «La Sapienza» rappresenta un’ulteriore importante tappa del percorso di rinnovamento e sviluppo che sta coinvolgendo l’intero ospedale.

Leggi anche > Roma, boom di gite scolastiche: hotel di nuovo pieni. Federalberghi: una sorpresa. Bene anche il ponte del 25 aprile

«La realizzazione di queste opere infrastrutturali - dichiara Alessandro Zurzolo, Consigliere Delegato IDI - si affianca al graduale processo di arricchimento dell’offerta con nuove discipline, quale per esempio l’endoscopia digestiva, all’arrivo di professionalità sanitarie di eccellenza e a iniziative per migliorare i servizi all’utenza, quale il nuovo sistema di prenotazioni ad intelligenza artificiale, la nuova piattaforma digitale e, a breve, il pagamento on-line e la segnaletica direzionale dell’ospedale. Sono scelte precise che fanno parte del nostro Piano Industriale, un Piano di sviluppo che, forte dell’importante storia dell’Istituto, si caratterizza per innovazione e concretezza con l’obiettivo di rispondere con efficacia alle esigenze dei nostri pazienti».

Dopo la benedizione del reparto di Padre Giuseppe Pusceddu, Presidente della Fondazione, è iniziata l’operatività della nuova struttura, diretta dal professor Antonio Sgadari, dotata di 32 posti letto suddivisi in 21 posti letto di medicina generale, 2 di gastroenterologia, 5 di geriatria e 4 di neurologia.

Il nuovo reparto, accreditato con il Servizio Sanitario della Regione Lazio nasce per contribuire al decongestionamento dei Pronto Soccorso degli ospedali limitrofi e come significativa risposta alle rilevate esigenze della nuova Rete Ospedaliera della Regione stessa.

«Grazie alla disponibilità dei nuovi posti letto - afferma la dottoressa Annarita Panebianco, Direttore Sanitario IDI - si provvederà alla presa in carico e alla gestione globale dei pazienti affetti da lesioni cutanee associate a malattie internistiche, ponendo un focus di attenzione verso i pazienti geriatrici. L’invecchiamento della popolazione procede sempre più rapidamente e ci si deve aspettare, nei prossimi anni, un ulteriore aumento dell’età media dei pazienti ricoverati insieme a un aumento del livello di fragilità e complessità clinica».

Il nuovo reparto opererà in stretta collaborazione con gli ambulatori, il day hospital medico e chirurgico e la degenza ordinaria chirurgica e medica già attivi presso la struttura ospedaliera di Via dei Monti di Creta.

Completano il nuovo reparto di medicina i posti letto di gastroenterologia e neurologia. Il percorso diagnostico di numerose patologie internistiche non può prescindere dall’accurata investigazione del tratto gastro-enterico, mentre i posti letto di neurologia sono necessari perché, complice l’invecchiamento della popolazione, sono in crescita esponenziale, le malattie neurodegenerative in tutto il Paese.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Aprile 2022, 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA