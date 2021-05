I consigli del dottor Francesco Madonna Terracina: «Rimodellarsi in breve tempo per la prova costume»

L'estate è alle porte e la prova costume mette come ogni anno in agitazione sia uomini che donne. Ma è tardi per intervenire in maniera soft affidandosi alle tecniche della medicina estestica? Lo chiediamo al nostro Chirurgo Estetico, Dott.Francesco Madonna Terracina.

«Non è assolutamente tardi per porre rimedio e migliorare l' aspetto fisico. Oltre ad un corretto stile di vita ed all'aiuto di una regolare attività fisica ci sono gli aiuti delle tecnologie applicate alla medicina estetica che oltre a essere indicate per molti pazienti garantiscono risultati visibili ed in tempi rapidi».



Quali tecniche sono consigliate?

«Ci sono metodiche e procedure che possono curare e trattare la cellulite, i rilassamenti cutanei, le smagliature e le adiposità più resistenti. Si può quindi sviluppare un programma che include uno o più trattamenti a seconda del tempo a disposizione. In dettaglio la criopolisi, le radiofrequenze, gli ultrasuoni e onde d'urto sono tra le procedure hi-tech con risultati davvero soddisfacenti».



Sono procedure dolorose o invasive?

«Sono tecniche non invasive e prive di effetti collaterali. Possono essere effettuate a tutte le età ed in qualsiasi stagione dell'anno con costi abbastanza contenuti».

