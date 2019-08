Resitenza agli antibiotici, allarme degli esperti: «Il 50% delle medicine consumate negli allevamenti di carne»

Sabato 24 Agosto 2019, 12:47

Laè dovuta al. La metà degli antibiotici distribuiti in Italia, infatti, non è destinata agli uomini, ma viene somministrata agli, facendo in modo che poi quando viene consumata questa carne anche l'uomo assuma indirettamente antibiotici sviluppando una maggiore resistenza ai principi attivi.L'allarme arriva dalche parla di un problema molto grave. Secondo i dati, presentati in uno studio del Policlinico Gemelli pubblicato sulla rivista Igiene e Sanità Pubblica, è emerso come già alcuni batteri abbiano sviluppato ceppi resistenti agli antibiotici. Un esempio è la Salmonella ma anche l'Escherichia coli, presente nelle più comuni specie allevate in Italia.Walter Ricciardi, ordinario di Igiene e Medicina preventiva dell'Università Cattolica di Roma ha parlato anche della trasmissione di superbatteri dagli animali all'uomo attraverso proprio il consumo di alimenti. In questo modo, chiarisce: «I frammenti di genoma modificati che entrano nel genoma di chi li mangia». Il iano del Ministero della Salute sull'antibiotico-resistenza varato nel 2017 per ora sembra essere rimasto sulla carta soltanto, ma il problema è che ogni giorno di ritardo sul lungo termine potrebbe costare vite umane.