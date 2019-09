La Sindaca Raggi alla conferenza sul mese Internazionale della Prevenzione dei Tumori del Seno

Parteciperà anche la Sindaca di Roma Virginia Raggi alla conferenza “La Prevenzione è il nostro capolavoro” per la presentazione delle attività di tutela della salute femminile che la Komen Italia, in vista di Ottobre, Mese Internazionale della Prevenzione dei Tumori del Seno, svolgerà insieme ai suoi partner, il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma e Arthemisia, azienda culturale leader nell’organizzazione di mostre d’arte in Italia e nel mondo.



La conferenza si terrà domani martedì 17 settembre alle ore 12.00 presso il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Largo Agostino Gemelli 8 (Aula Multimediale Piano V F).





I Relatori:

Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario al Ministero dei beni e delle attività culturali

Virginia Raggi*, Sindaca di Roma

Mauro Buschini, Presidente Consiglio Regionale del Lazio

Iole Siena, Presidente Arthemisia

Marco Elefanti, Direttore Generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS

Paolo Verri, Direttore Generale della Fondazione Matera-Basilicata 2019

Riccardo Masetti, Presidente Komen Italia

Maria Grazia Cucinotta, madrina di Komen Italia

Rosanna Banfi, madrina di Komen Italia

