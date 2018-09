Quattro donne si ammalano di cancro al seno: avevano ricevuto organi dallo stesso donatore

Eventi «estremamente rari», il primo caso mai incontrato in 20 anni di attività dell'autore nel campo dell'immunologia dei trapianti.

Quattro pazienti europee trapiantate hanno sviluppato undopo aver ricevuto organi dallo stesso donatore, si legge in un 'case report' pubblicato sull'American Journal of Transplantation a firma del team di nefrologi dell'università di Amsterdam guidato da«Segnaliamo 4 casi di trasmissione del cancro al seno a pazienti trapiantate da un singolo donatore di organi, che si sono verificati anni dopo l'intervento chirurgico. La diagnosi di cancro al seno non era conosciuta al momento della donazione. Tutte le riceventi hanno sviluppato un tipo di tumore al seno istologicamente simile tra 16 mesi e 6 anni dopo il trapianto