L'Oms insiste: la quarantena deve essere di 14 giorni. «Non è cambiato niente»

Sebbene qualche Paese abbia già abbassato la(e anche in Italia negli ultimi giorni se ne è parlato), l'Organizzazione mondiale della sanità specifica: l'indicazione resta «una». Lo ha ribadito, del Programma di emergenze sanitarie dell'Oms, nel corso della conferenza per fare il punto sulla diffusione di Covid-19 in Europa.La raccomandazione dei 14 giorni di quarantena «è basata su quello che sappiamo sul periodo di incubazione e di trasmissione del virus».e «i Paesi che stanno considerando modifiche del periodo di quarantena, dovrebbero tenerlo presente», ha sottolineato l'esperta.«Questa pandemia ci ha tolto tanto. In Europa sono stati registrati 4.893.614 casi di Covid-19 e 226.524 decessi». Numeri pesanti, che «raccontano solo una parte della storia: l'impatto sulla nostra salute mentale, sulle nostre economie, sui nostri mezzi di sussistenza e sulla nostra società è stato enorme», ha affermato il direttore dell'Oms Europa, Hans Kluge. «Anche se abbiamo visto un aumento dei casi tra i gruppi di età più avanzata, 50-64 e 65-79 anni, nella prima settimana di settembre la percentuale maggiore è ancora tra i 25-49 anni».