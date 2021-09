Quanti passi fare al giorno per ridurre il rischio di malattie cardiache

È risaputo che gli esercizi di tipo aerobico (correre, nuotare, andare in bicicletta) fanno bene alla salute del nostro organismo. Ora uno studio della University of Massachusetts pubblicato su JAMA Network sottolinea come la camminata sia un toccasana per il nostro corpo. Bastano almeno 7000 passi al giorno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 14:47

