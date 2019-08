Sei stato punto da qualcosa ma non è una zanzara? Come identificare le punture più fastidiose dell'estate

Sabato 3 Agosto 2019, 20:27

Lesono tra gli aspetti più fastidiosi dell'estate. Spesso capita di essere colpiti d, i segni lasciati sulla pelle però possono parlare chiaramente e mostrarci quale insetto può averci colpito e medicare la parte di conseguenza senza allarmismi e paure.Lesono facilmente riconoscibili, hanno l'aspetto di bolle arrossate, sono sottocutanee e hanno un prurito localizzato. Solitamente non sono punture che possono dare effetti gravi, basta mettere dei lenitivi naturali come l'aloe per far sparire il fastidio. Se dovessero comparire dolori articolari o febbre però è bene rivolgersi al medicoLesono caratterizzate da gruppi di 3 o più morsi, caratterizzati da piccoli punti rossi con dei rigonfiamenti che causano un forte prurito. In questi casi è bene lavare la parte con acqua e sapone e applicare del ghiaccio per lenire il prurito ed evitare di grattarsi per non far comparire infezioniLepossono dare effetti diversi da persona a persona: alcuni non notano nemmeno dei segni, ad altri invece compaiono delle eruzioni cutanee rosse che possono dare prurito e dolore. In questi casi bisogna fare attenzione che non si trasformino in vesciche e lavare il corpo con acqua e sapone facendo molta attenzione all'igiene personale.La, nel caso delle specie presenti in Italia, per la maggior parte dei casi è inoffensiva. Nel caso in cui si dovesse essere punti da aracnidi è bene lavare la zona e applicare del ghiaccio per il rossore e il prurito, se però l'infiammazione persiste per qualche giorno è bene rivolgersi a un medico.Levanno tenute sotto controllo, perché questi parassiti possono trasmettere diverse malattie, tra cui quella di Lyme e infezioni. Se si viene punti da una zecca bisogna rimuoverla in modo sicuro, sarebbe il caso lo facesse una persona esperta, un sanitario, per evitare che la testa resti nella pelle e possa dare origine ad infezioni. Proprio per questo motico a seguito di tale puntura viene somministrato un antibiotico, ma è bene rivolgersi sempre e comunque a un dottore in questi casi.Lapuò causare irritazioni della pelle, perché questi animali iniettano un veleno dopo il morso. Spesso questo tipo di punture può dare origine a delle vesciche che non vanno rotte ma trattate con apposite creme acquistabili in farmacia.Larichiede una certa attenzione. Anche se in Italia non sono presenti degli esemplari letali, possono dare origine a reazioni allergiche. Dopo essere stati punti è bene applicare del ghiaccio e monitorare la parte, se si verificano gonfiori, si avverte malessere, spossatezza o febbre è necessario rivolgersi subito a un dottore. Se si hanno spasmi muscolari e difficoltà respiratorie, invece, bisogna recarsi con urgenza in pronto soccorso.Lapuò essere molto dolorosa, ma tutto sommato innocua nei soggetti non allergici. In questi casi basta applicare il ghiaccio per il dolore e aceto di mele per lenire l'infiammazione oltre a monitorare la parte, ma se si nota gonfiore, difficoltà respiratoria o si sa già di essere allergici bisogna andare subito in pronto soccorso.