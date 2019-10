Pulizia dentale e prevenzione: per essere fieri del proprio sorriso

Lunedì 14 Ottobre 2019, 13:14

Unae orale è alla base della nostra salute: e per avere una bocca sana, come sappiamo, non si può prescindere da una attentissima cura quotidiana. Lo spazzolino, il dentifricio, il collutorio e il filo interdentale sono strumenti indispensabili a questo scopo: ma non sempre l’attenta cura di tutti i giorni può essere sufficiente.Come suggerisceinfatti, è consigliatoalla pulizia professionale, rivolgendosi al proprio dentista di fiducia, anche per controllare lo stato di salute dei propri denti e contrastare le carie e le infezioni in tempo utile. In particolare le malattie principali da evitare sono appunto la carie dentale e la parodontopatia.La parodontopatia presenta sintomi evidenti e fastidiosi, come le gengive sanguinanti e arrossate e denti che rischiano la caduta: ma le gentive possono irritarsi anche a prescindere dalle malattie, a causa degli accumuli di tartaro o della placca batterica. Le carie invece rappresentano un processo degenerativo dei tessuti duri del dente: una degenerazione che parte dalla superficie e procede fino alla polpa dentale in profondità.Comesuggerisce, sarebbe preferibile ricorrere alla pulizia dei denti due volte all’anno: la pulizia, mediante strumentazione professionale, rimuove placca e tartaro, previene l’insorgere della carie e il propagarsi di malattie e infezioni del cavo orale e ci consente di avere una bocca nuovamente pulita e sana al 100%. La pulizia comprende la rimozione della placca e del tartaro sottogengivale, la pulizia della zona posteriore degli incisivi inferiori, la lucidatura con pasta, la levigatura radicolare e un post trattamento con un collutorio igienizzante.Oltre alla pulizia si può però ricorrere anche allo sbiancamento: diversi fattori possono infatti contribuire alla variazione del colore dei nostri denti, dalle alterazioni congenite dello smalto ad assunzioni di antiobiotici durante lo sviluppo, un eccessivo dosaggio di fluoro, la presenza di dent non vitali, l’età anagrafica o la pigmentazione dovuta a caffè, the o fumo. Le tecniche di sbiancamento prevedono l’uso di agenti sbiancanti applicati sulla superficie dentale, ma in alcuni casi si parla di sbiancamento interno di denti devitalizzati.Per effettuale una seduta di igiene dentale, una pulizia dei denti o un trattamento sbiancante professionale, ci si può rivolgere ad un qualsiasi centro Etica Dentale.