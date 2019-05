Pollo crudo, questa abitudine in cucina è pericolosissima per la salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In cucina esiste un'abitudine pericolosissima che non tutti conoscono: lavare ilminaccia la nostra salute. Secondo uno studio del, un importante ente americano a tutela della sanità, pulire la carne nel lavello ha l'effetto contrario di quello che pensiamo. Non spazza via i batteri dal nostro cibo, ma rischia di diffonderli in tutta le superfici della cucina.Il pollo crudo è spesso contaminato da. Lavarlo significa sparpagliare gli umori della carne laddove non possiamo accorgercene, tra lavandino, utensili e mattonelle, e prenderci una brutta intossicazione alimentare.Se occorre sminuzzarlo, sarebbe consigliabile utilizzare tagliere e arnesi a parte per non contaminare altro cibo. Dopo aver maneggiato il pollo, inoltre, è necessario sciacquarsi bene le mani. Il fuoco poi farà il resto. Il pollo deve essere ben cotto per poter essere mangiato in totale tranquillità.