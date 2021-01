Piano Pandemico del Governo: «Con risorse scarse, scegliere chi curare»

L'allarme covid non cessa, così l’Italia prova ad attrezzarsi per il futuro: dopo le polemiche legate al mancato rinnovo del piano pandemico dal 2006, si sta studiando un nuovo piano per il periodo 2021-2023.

La bozza, elaborata dal dipartimento Prevenzione del ministero della Salute, indica una serie di misure per fronteggiare future, possibili pandemie. Tra queste, c’è quella, rigorosa e terribile, che prevede, in caso di risorse insufficienti, di dover scegliere chi curare, privilegiando i pazienti che possono trarre maggiori benefici dalla terapie.

Cosa prevede

La bozza sarà sottoposta alle Regioni e indica una serie di misure per fronteggiare future, possibili pandemie. Ma è il riferimento all'aspetto etico che ha subito accesso la discussione. "E' solo una bozza informale condivisa con i soggetti interessati e destinata a raccogliere indicazioni e modifiche", spiegano dal Ministero della Salute. Il tema scottante ed eticamente delicato è quello della scelta di chi curare: i principi di etica possono consentire di allocare risorse scarse in modo da fornire trattamenti necessari preferenzialmente a quei pazienti che hanno "maggiori probabilità di trarne beneficio".

