Pfizer, il vaccino Covid efficace contro le varianti: tutte le percentuali. Burioni: «Buonissime notizie»

Il vaccino Covid prodotto da Pfizer è estremamente efficace contro le principali varianti diffuse nel mondo. Roberto Burioni, che ha illustrato le percentuali, commenta così i dati: «Buonissime notizie, con questi numeri il virus non sfonda».

Il vaccino contro il Covid prodotto da Pfizer e BioNTech è efficace al 100% nel prevenire la malattia grave sia di fronte alla variante inglese (la più diffusa in Italia e in gran parte d'Europa), sia di fronte a quella sudafricana (la più temuta da virologi, epidemiologi e immunologi in tutto il mondo). L'efficacia del vaccino Pfizer, seppur con percentuali più basse, si conferma anche per la protezione dall'infezione (il 90% per la variante inglese e il 75% per quella sudafricana).

I dati sono basati su uno studio sulla popolazione immunizzata in Qatar e sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine. Roberto Burioni, virologo dell'Università San Raffaele, ha diffuso i dati su Twitter e ha commentato così: «Buonissime notizie, con questi numeri il virus non sfonda». La strada verso il ritorno alla normalità resta lunga e in salita, ma con i dati illustrati dallo studio è possibile percorrerla con maggiore ottimismo. E questo non guasta mai.

BUONISSIME NOTIZIE - Il vaccino Pfizer ha un'efficacia del 100% nel prevenire la malattia grave da var inglese o sudafricana (la più temuta). Efficacia altissima anche nella protezione dall'infezione (90% var. inglese, 75% var. sudafrica). Con questi numeri il virus non sfonda pic.twitter.com/Z4aTzwC18I — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) May 6, 2021

