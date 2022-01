Covid, via libera dell'Ema alla pillola di Pfizer

Covid, via libera dell'Ema per la pillola prodotta da Pfizer.

Leggi anche > Omicron, Pfizer: «Pillola antivirale Paxlovid mantiene efficacia contro variante». I primi dati degli studi

L'Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il Paxlovid, il farmaco anti-Covid per via orale prodotto da Pfizer. Paxlovid «ha il potenziale per fare davvero la differenza per le persone ad alto rischio di progressione verso il Covid grave». Così la commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides dopo l'ok dell'Ema al primo farmaco anti-Covid che si assume per via orale. «Con l'autorizzazione di Paxlovid questa settimana sono 6 i farmaci contro il Covid-19 autorizzati nell'ambito della strategia terapeutica Ue e - aggiunge - altri arriveranno nelle prossime settimane». La pillola di Pfizer «è il primo antivirale orale per uso domestico nel nostro portafoglio e abbiamo visto prove promettenti della sua efficacia contro Omicron e altre varianti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Gennaio 2022, 15:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA