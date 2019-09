Incidente a 16 anni, il dramma della ragazza che perde ogni giorno la memoria

Costipata da diversi giorni, va in bagno ma perde la memoria per il forte sforzo

Giovedì 12 Settembre 2019, 16:55

Ogni giornoRiley Horner, 16enne dell'Illinois, ogni giorno rivive l'11 giugno, data in cui è restata vittima di unche le ha causato una grave amnesia. La ragazza è stata presa accidentalmente adurante un' esibizione di danza come cheerleader.Riley rimase stesa a terra, priva di sensi, fu portata in ospedale con un grave trauma cranico e rimase diverse settimane in terapia intensiva. Il colpo le ha provocato convulsioni multiple e lasciato il cervello parzialmente danneggiato. Per rmolti giorni ha avuto problemi a muoversi, a camminare, poi grazie alla fisioterapia è riuscita a recuperare gran parte delle sue funzioni, ma non la memoria.«Sono sempre molto confusa. Ho un calendario sulla mia porta su cui segno le cose da fare ma ogni mattina è una scoperta», ha raccontato la ragazza come riporta il Sun . Per aiutarsi porta sempre con sé un quaderno e una penna, per prendere appunti. Scatta molte foto sul telefono e si mette delle sveglie per ripassare quello che ha "imparato". La parte destra del suo cervello è stata danneggiata, ma nessun medico è stato in grado di dare una spiegazione a queste perdite di memoria, né di capire se dureranno per sempre o meno.