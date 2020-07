Patologie oncologiche alla vescica, il corso speciale da Artemisia Onlus

I giorni 14 e 16 luglio 2020, dalle ore 17:00, si terrà la prima edizione del CORSO DI FAD sincrona Artemisia Onlus dal titolo: “Patologie oncologiche della vescica: innovazione e tecnologia in prevenzione, diagnosi e cura”. Il tumore della vescica è il 5° nel mondo occidentale per incidenza, il 2° tra i tumori dell’apparato urinario. L’AIRT - Associazione Italiana Registri Tumori – ha recentemente rilevato in Italia oltre 250.000 pazienti con diagnosi di tumore della vescica. Di questi, 80% uomini e 20% donne, con un’incidenza che aumenta con l’avanzare dell’età. Il Convegno Artemisia Onlus, con il coinvolgimento di primari esponenti del mondo scientifico ed accademico, vuole definire l’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dei sistemi efficaci di intervento e cura, esaminando i fattori di rischio, i sistemi di prevenzione primaria e l’innovazione tecnologica applicata alla prevenzione secondaria, oltre a presentare le terapie farmacologiche e chirurgiche correlate. Il convegno affronterà inoltre aspetti psicosociali connessi allo stato di malattia oncologica vescicale e aspetti legati al rischio clinico nel trattamento. L’evento è accreditato per complessivi 9 crediti ECM ed è rivolto alle seguenti professioni sanitarie: medici di medicina generale, urologi, oncologi, internisti, medici chirurghi, medici di medicina del lavoro, anatomopatologi, patologi clinici, geriatri, radiologi, medici nucleari, medici legali, genetisti, biologi, nutrizionisti, tecnici di radiologia, infermieri. Il Corso sarà trasmesso in live streaming nei giorni e orari indicati e resterà disponibile in differita nei mesi a seguire, sia per la fruizione delle informazioni sia per l’accessibilità ai crediti ECM. L’iniziativa è promossa ed organizzata da ARTEMISIA ONLUS, Associazione delle Reti di Centri clinici diagnostici Artemisia Lab (ente non-profit riconosciuto dalla Regione Lazio, certificato ISO 9001/2015 Bureau Veritas, Simply Halal e Kosher). Darà il benvenuto ed introdurrà il programma il Presidente di Artemisia Onlus, Mariastella Giorlandino. Aprirà i lavori di entrambe le sessioni il Prof. Francesco Schittulli, Presidente nazionale della LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Luglio 2020, 18:42

