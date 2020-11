Patologie del cavo orale, il 3 dicembre corso speciale con Artemisia Onlus

Il giorno 3 dicembre 2020, dalle ore 17:00, si terrà la prima edizione del CORSO DI FAD sincrona Artemisia Onlus dal titolo: “Patologie del cavo orale: prevenzione, diagnosi e terapie”. Le malattie del cavo orale interessano il 96% della popolazione italiana compresa tra i 25 e i 44 anni e sono strettamente legate agli stili di vita della popolazione (tabagismo, abuso di alcool, scorrette abitudini igieniche o alimentari). Una componente significativa è rappresentata anche dalle anomalie congenite e acquisite dell’apparato stomatognatico. Spesso, inoltre, le lesioni orali sono il primo segno clinico di malattie sistemiche cronicodegenerative. Il convegno Artemisia Onlus ha lo scopo di fornire approfondimenti sui sistemi di prevenzione e controllo dei fattori di rischio e su sistemi di identificazione, diagnosi differenziale e trattamento delle patologie. L’evento è accreditato per 4 crediti formativi ECM ed è rivolto alle seguenti professioni sanitarie: Otorinolaringoiatria, Gastroenterologia, Infettivologia, Igiene, Odontoiatria, Oncologia, Medicina Interna, Chirurgia Generale, Medicina Generale, Medicina del Lavoro, Pediatria, Geriatria, Anatomia Patologica, Patologia Clinica, Chirurgia Maxillo-Facciale. Inoltre: Biologi, Infermieri. Il Corso sarà trasmesso in live streaming nei giorni e orari indicati e resterà disponibile in differita nei mesi a seguire, sia per la fruizione delle informazioni sia per l’accessibilità ai crediti ECM. L’iniziativa è promossa ed organizzata da ARTEMISIA ONLUS, Associazione della Rete di Centri clinici diagnostici Artemisia Lab, con il patrocinio gratuito dell’AIOLP - Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero Professionisti. Daranno il benvenuto ed introdurranno il programma il Presidente di Artemisia Onlus, Dr.ssa Mariastella Giorlandino ed il Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Dott. Antonio Magi

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Novembre 2020, 15:43

