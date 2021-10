Parkinson, epilessia, ora anche depressione: un nuovo trattamento cerebrale fa miracoli

Non solo Parkinson ed epilessia, ora anche la depressione sembra possa essere curata con un nuovo trattamento. Si tratta di una stimolazione cerebrale profonda che ha già avuto esiti positivi sulle prime due malattie ma fino ad ora non non aveva dato i risultati sperati sulla depressione. Adesso qualcosa è cambiato. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Ottobre 2021, 11:47

