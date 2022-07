Che tipo di pancia hai? Già, perché ogni corpo è diverso dall’altro, e anche la zona della pancia non è identica da individuo a individuo. Quel che ci accomuna tutti, però, è la volontà di ridurla al minimo, specialmente in un periodo come questo in cui ci troviamo a indossare abiti leggeri o dobbiamo sfoggiare un costume al mare.

I casi

Per questo motivo passiamo in rassegna alcune casistiche cercando di dare consigli utili su come migliorare la propria forma fisica. Foto: Shutterstock music: "Summer" from Bensound.com



Leggi anche : >> PANCIA PIATTA SUBITO: BASTANO 11 MINUTI CON QUESTI ESERCIZI MIRATI

Elisabetta Canalis, bikini o trikini? Ecco il profilo da favola al mare

#pancia, ogni corpo è diverso dall’altro e c'è un rimedio per ogni caso https://t.co/ef0ohkW66D — Leggo (@leggoit) July 24, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Luglio 2022, 14:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA