Mascherine al chiuso, verso la proroga: l'obbligo resta anche a maggio. Pregliasco: «Vediamo i dati»

Mascherine al chiuso, verso una proroga: è molto probabile che l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, che doveva scadere alla fine del mese di aprile, venga prorogato ancora. Lo avevano già fatto capire alcuni esperti negli ultimi giorni, e anche lo stesso ministro Roberto Speranza, e l'ipotesi della proroga - anche alla luce dei dati sui contagi degli ultimi giorni - si fa sempre più strada.

A confermarlo oggi è anche il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Ircss Galeazzi di Milano, che all'agenzia ANSA ha detto che l'obbligo di mascherine al chiuso, «secondo me andrebbe un pochino prorogato. Vediamo come vanno avanti i dati. Perchè se si conferma questo Rt inferiore a 1 allora via via dovrebbe finire questa onda e se termina questa onda allora lasciamo andare anche questo».

«In questa fase - dice Pregliasco - dobbiamo aprire in progressione e purtroppo credo che questi giorni di Pasqua potranno essere un elemento di rischio rispetto all'effetto che potremo vedere fra 15 giorni». Diverso è il discorso della mascherina per soggetti fragili o persone che li assistono. Per queste categorie «bisogna assolutamente continuare a indossarla. Continuiamo a usarla ma con buon senso nell'ottica delle situazioni di rischio», conclude Pregliasco.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Aprile 2022, 14:44

