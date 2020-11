Come funziona il cervello dei negazionisti, Gallavotti: «Come la demenza, si prova a dare un senso a informazioni false»

Nella mente di un negazionista: Barbara Gallavotti a DiMartedì ha spiegato cosa avviene nel cervello di chi nega il Covid. «Il negazionismo può fare moltissimi danni, secondo la rivista delle associazioni mediche americane e il commento molto duro del neuroscienziato Bruce Miller - spiega Gallavotti - Questo spiegherebbe ad esempio perché gli Stati Uniti, ricchi e potenti, con il Covid se la sono cavata molto peggio di paesi senza risorse».

Il meccanismo nel cervello

La colpa sarebbe proprio del negazionismo, che «danneggia la nostra esistenza perché ci impedisce di vivere nel mondo reale, e facciamo molta più fatica per dare senso a cose che non ce l'hanno». Anche se, spiega Gallavotti, i negazionisti sono in buona fede: «Secondo Miller interviene un qualcosa non tanto dissimile da quello che accade in certe forme di demenza in cui le zone del cervello ricevono informazioni false e le inviano alla parte di cervello incaricata del pensiero razionale la quale fa degli sforzi per dare un senso a quelle informazioni».

«Molto spesso - conclude la biologa - questi negazionisti sono persone intelligenti e anche con una buona cultura. A portarci a negare la realtà è un bisogno irrazionale di trovare una soluzione semplice a un problema complicato. Il Covid è una situazione complicata e il negazionismo ci dice che non esiste e se esiste non dobbiamo preoccuparcene. In questo caso però può aiutarci ancora di più il senso di responsabilità sociale anche nei confronti delle persone fragili».

