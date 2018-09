Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ricordate «Numero 5», il robot protagonista del film Corto Circuito che fece innamorare gli spettatori per le emozioni che imparava man mano a provare? Beh, ora è nato il suo discendente. Si chiama, ed è un«socialmente intelligente» e «amichevole» in grado diindaffarati a svolgere i loro compiti. Ora è arrivato in corsa iniziando le prime prove negli ospedali degli Stati Uniti.Moxi è un droide creato da, azienda con sede in Texas, e ha lo scopo di sollevare gli infermieri dallo stress delle attività logistiche, come la raccolta di attrezzature mediche e il rifornimento delle stanze. Il robot naviga il mondo usando fotocamere e lidar, una tecnologia di telerilevamento che misura la distanza usando i laser.È dotato di «occhi» a led e di due braccia in grado di raccogliere apparecchiature leggere. Quando un'infermiera si rivolge a lui, Moxi sposta la testa nella sua direzione e mostra i simboli del cuore e dell'arcobaleno per trasmettere piacere. Non è progettato, almeno per ora, per l'interazione con il paziente. Lo è invece per svolgere una serie di compiti logistici per gli infermieri, dando loro più tempo per l'interazione con i pazienti.Moxi incorpora la tecnologia di intelligenza artificiale (AI) che aiuta a mappare e conoscere l'ambiente che lo circonda. Si muove su una serie di ruote e utilizza sensori per evitare gli ostacoli, sia in movimento che fermi. Un braccio e una sofisticata pinza gli consentono di eseguire operazioni come la selezione di articoli medici da conservare che possono essere collocati in un vassoio e consegnati in tutta la struttura. Include anche uno schermo in grado di visualizzare le informazioni relative alle attività che sta svolgendo.I suoi creatori erano desiderosi di dare al robot una personalità congeniale e cooperativa. Diligent Robotics descrive Moxi come «accessibile e amichevole», e sicuramente lo è grazie al suo grazioso viso illuminato a led e la sua voce morbida.