Pietro Genovese, il figlio del regista Paolo, ha il morbo di Crohn: quando il padre ha raccontato la malattia

e il loro affetto sulla qualità di vita dei pazienti. La sua decisione era nata da un’esperienza personale del regista il cui figlio maggiore Pietro, oggi purtroppo coinvolto nella terribile tragedia delle due ragazze investitie e uccise a Ponte Milvio , è affetto dal morbo di Crohn , come aveva raccontato all’agenzia Dire: Il regista Paolo Genovese aveva accettato di girare uno spot per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici)

Ho deciso di sposare questa causa fondamentalmente per un motivo familiare, perché mio figlio maggiore, Pietro, è affetto dal morbo di Crohn. Quando sono entrato in contatto con il professore Alessandro Armuzzi, che lo ha in cura, col tempo ho capito la gravità e la problematicità di questa malattia





Era stato il nuotatore Simone Sabbioni il protagonista dello spot girato dal regista. L’atleta è affetto da colite ulcerosa al momento in remissione. Il progetto era stato presentato al Senato in occasione di una conferenza stampa organizzata da da Ig-Ibd – The Italian Group for the study of Infiammatory Bowel Disease. Genovese, in quell'occasione, aveva aggiunto:

Quando mi hanno proposto di fare qualcosa in ambito della comunicazione per far conoscere meglio il morbo di Crohn, ma soprattutto per far capire che è una malattia curabile, chiaramente ho accettato subito con entusiasmo

. Lo spot cui Genovese aveva accettato di fare da regista lanciava un messaggio duplice: da un lato era volto a rassicurare i pazienti circa la possibilità di curare malattie quali il morbo di Crohn e la colite ulcerosa, dall’altro puntava a garantire che chi ne ha affetto conduce una vita normale.

La malattia. Il morbo di Crohn è una malattia infiammatoria cronica dell'apparato digerente e può colpirne, con distribuzione segmentaria (cioè un po' qui e un po' là, senza continuità), qualsiasi sezione dalla bocca all'ano. Più comunemente, il morbo di Crohn interessa l'ileo terminale (porzione finale dell'intestino tenue) o il colon (intestino crasso). I sintomi del morbo di Crohn dipendono dall'area interessata e possono essere alquanto vari e differenti da un paziente all'altro; tra i più comuni, si segnalano dolori addominali, diarrea, vomito e perdita di peso. morbo-di-crohn Purtroppo non è ancora stata individuata una cura risolutiva per il morbo di Crohn. Tuttavia, esistono dei protocolli farmacologici utili per il controllo dei sintomi e la prevenzione delle ricadute, mentre la chirurgia è riservata ai casi complicati da occlusioni intestinali, fistole o ascessi.

Domenica 22 Dicembre 2019, 12:28

