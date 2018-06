Medicina narrativa all'Ifo

“Raccontami di te … e della tua famiglia” dedica un’ attenzione particolare ai ragazzi che vivono il cancro tra i loro cari. L’evento, in programma giovedì 14 giugno alle ore 14:30 presso il Centro Congressi Multimediale IFO, promuove un nuovo progetto per l’anno 2018 orientato soprattutto ai giovani per aiutarli a vivere la quotidianità della malattia oncologica nella propria famiglia e nella società. Saranno quindi coinvolti ragazzi e genitori a scrivere liberamente della loro esperienza con la malattia, comunicando emozioni, sentimenti, ricordi. L’obiettivo è di creare un canale che faciliti la conoscenza del cancro da un punto di vista biologico e di impatto emotivo, trasferire ai giovani l’importanza della narrazione come strumento di cura, abbattere le barriere della disinformazione e delle false credenze da sfatare. Maria Cecilia Cercato, dell'Epidemiologia IRE e Responsabile del Progetto e Antonietta Romeo della Compagnia delle Stelle, presentano “il Quaderno dei Racconti 2016 – 17”, la seconda edizione della raccolta di pensieri dei pazienti, operatori in campo sanitario, familiari, volontari che hanno avuto una esperienza importante con la malattia oncologica. La comunicazione del cancro ai ragazzi è il tema che tratterà Alessandra Fabi, dell’Oncologia Medica 1 con una relazione dal titolo “Quando la cellula si ammala: il tumore spiegato ai più giovani”.

